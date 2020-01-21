Минздрав: Китайский коронавирус – биологическая угроза для населения России
В Минздраве заявили, что распространяющийся в КНР коронавирус является биологической угрозой для населения России. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. По имеющейся информации, возбудителем стал новый тип коронавируса —2019-nCoV. Среди первых симптомов – повышение температуры и кашель. В общей сложности, по состоянию на 20 января, зарегистрирован 291 случай заражения. Жертвами вируса стали шесть человек. При этом Пекин официально подтвердил, что 2019-nCoV передается от человека к человеку.
К слову, вирус уже распространился за пределы Китая — в Таиланд, Южную Корею и Японию.
Отмечается, что специалисты Центра стратегического планирования Минздрава продолжают работу над тестом, который поможет определить присутствие коронавируса 2019-nCoV. Предполагается, что он позволит диагностировать его в течение 15–20 минут. В первую. очередь, использовать его планируется в аэропортах, отмечает сайт Подмосковье Сегодня.
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