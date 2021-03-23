Разработчик «Спутник V» уверен, какой вакциной привился Путин

Директор центра имени Гамалеи в интервью "Радиоточке НСН" рассказал, какая вакцина больше всего подошла бы главе государства.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, что президенту России Владимиру Путину, как и всем россиянам, безусловно подошла бы вакцина «Спутник V». Так он отреагировал на сообщения, что глава государства сделал прививку от коронавируса.

«И ему, и всему российскому народу подошла бы вакцина «Спутник V». Я бы не стал выделять президента из общей массы россиян. Надеюсь, теперь люди смелее начнут прививаться, следуя примеру главы государства», - отметил ученый.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал говорить, какую вакцину выбрал президент. Вместо этого он сообщил, что после прививки Путин чувствует себя хорошо, а завтра ему предстоит полноценный рабочий день. Между тем, общественные деятели призывали Минтруд и Минздрав дать россиянам право на отгул после прививки, так как самочувствие может ненадолго ухудшиться.

«Необходимость отгула после прививки - это глупости. Как и после любой другой прививки человеку требуется понизить изматывающие, спортивные физические нагрузки. А на остальные дела не надо обращать внимания: как жил, так и живи дальше», - заключил глава центра Гамалеи.

Ранее днем Песков отметил, что президенту «не нравится вакцинация под камеры», поэтому фотографий или видео не будет и всем «придётся верить на слово».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВакцинацияВладимир Путин
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