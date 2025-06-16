Минздрав Ирана заявил, что количество жертв израильских атак превысило 220 человек
16 июня 202500:16
Около 1,5 тысяч человек в Иране получили ранения спустя менее чем трое суток после начала атак со стороны Израиля по территории исламской республики, сообщил в соцсети Х официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
По его словам, из них более 220 человек погибли.
Ранее Минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек в результате ударов Израиля. Отмечалось, что среди погибших — 40 женщин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru