Минздрав Греции заявил о третьей волне COVID-19 в стране
Грецию накрывает третья волна распространения коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас. Он добавил, что в Афинах и пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.
С начала пандемии в Греции выявили около 165 тысяч случаев заболевания, почти 6 тысяч человек скончались, отмечает RT.
Между тем, ранее стало известно, что правительство Нидерландов решило продлить комендантский час, действующий в стране, до утра 3 марта. Как пишет ТАСС, об этом заявил и. о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. Он подчеркнул, что это решение было принято в связи с тем, что «вокруг ситуации с COVID-19 сохраняется много неясностей».
Комендантский час в Нидерландах, действующий с девяти часов вечера до 04:30 утра по местному времени, вступил в силу с 23 января. Он является дополнением к практически тотальному карантину, введенному в стране с середины декабря прошлого года. В его рамках, в частности, были закрыты все магазины, не продающие продукты питания и товары первой необходимости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- В МИД России пообещали обеспечить Белоруссии выход к морю
- Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам
- В МВФ высоко оценили ответ РФ на экономический кризис из-за пандемии
- МИД РФ счёл отказ Киева от «Спутника V» стремлением угодить Западу
- Госдума поддержала штрафы для интернет-ресурсов за санкции против российских СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru