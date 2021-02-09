Минздрав Греции заявил о третьей волне COVID-19 в стране

Грецию накрывает третья волна распространения коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас. Он добавил, что в Афинах и пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

С начала пандемии в Греции выявили около 165 тысяч случаев заболевания, почти 6 тысяч человек скончались, отмечает RT.