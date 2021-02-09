Минздрав Греции заявил о третьей волне COVID-19 в стране

Грецию накрывает третья волна распространения коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас. Он добавил, что в Афинах и пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

С начала пандемии в Греции выявили около 165 тысяч случаев заболевания, почти 6 тысяч человек скончались, отмечает RT.

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Между тем, ранее стало известно, что правительство Нидерландов решило продлить комендантский час, действующий в стране, до утра 3 марта. Как пишет ТАСС, об этом заявил и. о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. Он подчеркнул, что это решение было принято в связи с тем, что «вокруг ситуации с COVID-19 сохраняется много неясностей».

Комендантский час в Нидерландах, действующий с девяти часов вечера до 04:30 утра по местному времени, вступил в силу с 23 января. Он является дополнением к практически тотальному карантину, введенному в стране с середины декабря прошлого года. В его рамках, в частности, были закрыты все магазины, не продающие продукты питания и товары первой необходимости.

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ФОТО: pixabay.com
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