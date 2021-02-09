ВОЗ: Попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно

А ранее стало известно, что утечка коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, который ранее обвиняли в этом, маловероятна. Об этом рассказал эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от РФ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Эксперты организации, находящиеся в Ухане и выясняющие происхождение коронавируса, в минувшую среду посетили местный институт вирусологии. Специалисты осмотрели изолированную лабораторию BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19.

По мнению учёного, утечка гипотетически возможна, однако нет никаких предпосылок и подтверждающих это фактов, отмечает телеканал «360».

