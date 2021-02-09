ВОЗ: Попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно
Попадание COVID-19 непосредственно от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно. Был промежуточный резервуар вируса. Такой точки зрения придерживается глава экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, эксперт ВОЗ заявил, что на основе имеющейся информации невозможно установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане, пишет РИА Новости.
А ранее стало известно, что утечка коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, который ранее обвиняли в этом, маловероятна. Об этом рассказал эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от РФ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Эксперты организации, находящиеся в Ухане и выясняющие происхождение коронавируса, в минувшую среду посетили местный институт вирусологии. Специалисты осмотрели изолированную лабораторию BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19.
По мнению учёного, утечка гипотетически возможна, однако нет никаких предпосылок и подтверждающих это фактов, отмечает телеканал «360».
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