Минздрав Газы заявил о десятках погибших при ударе по кольцевой развязке

Десятки человек были убиты и ранены при ударе армии Израиля по кольцевой развязке в секторе Газа, говорится в заявлении министерства здравоохранения палестинского анклава.

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«Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд», - сообщило ведомство.

Точное число жертв и пострадавших министерство не назвало.

Палестинские СМИ 29 февраля заявляли, что израильская армия нанесла удар по улице Ар-Рашид на западе Газы. Жертвами атаки стали 118 человек, еще 760 пострадали, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор Газа

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