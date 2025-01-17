Минздрав Газы назвал число погибших с октября 2023 года палестинцев
17 января 202519:15
С начала боевых действий в октябре 2023 года в секторе Газа погибли 46 876 палестинцев. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.
В ведомстве указали, что ещё 110 642 человека были ранены.
«В течение последних 24 часов погибли 88 человек, 189 раненых поступили в больницы», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любое урегулирование, результатом которого является прекращение огня и страданий народа в секторе Газа, может только приветствоваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru