Минздрав Газы назвал число погибших с октября 2023 года палестинцев

В ведомстве указали, что ещё 110 642 человека были ранены.

«В течение последних 24 часов погибли 88 человек, 189 раненых поступили в больницы», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любое урегулирование, результатом которого является прекращение огня и страданий народа в секторе Газа, может только приветствоваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

