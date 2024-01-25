Минздрав Газы: Число жертв израильских ударов возросло до 25 900

Число погибших в результате израильских ударов различных районов сектора Газа достигло 25 900. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава в своем Telegram-канале.

В секторе Газа погибли 9 сотрудников агентства ООН

Отмечается, что 64 110 человек получили ранения. Подчеркивается, что за минувшие сутки в анклаве погибли 200 человек, по меньшей мере 370 пострадали.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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