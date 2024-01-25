Минздрав Газы: Число жертв израильских ударов возросло до 25 900
25 января 202421:28
Число погибших в результате израильских ударов различных районов сектора Газа достигло 25 900. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава в своем Telegram-канале.
Отмечается, что 64 110 человек получили ранения. Подчеркивается, что за минувшие сутки в анклаве погибли 200 человек, по меньшей мере 370 пострадали.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru