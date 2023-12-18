Минздрав Газы: Число погибших при обстрелах лагеря в Джабалии превысило 100
Число погибших в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джабалия на севере Газы превысило 100. Об этом сообщил гендиректор Минздрава анклава Мунир Аль-Барш, слова которого приводит телеканал Al-Jazeera.
Отмечается, что еще 100 человек остаются под завалами и 20 ранены.
Ранее Минздрав сектора Газа сообщал, что при обстреле лагеря беженцев Джабалия погибли не менее 90 человек.
В среду, 13 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».
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