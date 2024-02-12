Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 28340 человек
12 февраля 202413:13
При ударах Израиля по сектору Газа погибло 28340 человек, пострадавшими числятся почти 68 тысяч человек. Такие данные привело министерство здравоохранения Газы.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 28 340, пострадали 67 984 человек», - цитирует заявление Минздрава агентство РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о гибели ста человек после массированного удара Армии обороны Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. Египет в свою очередь накануне пригрозил Израилю аннулировать мирный договор из-за боев на юге территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru