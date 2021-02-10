Минздрав Чили: есть договоренность о поставке вакцины «Спутник V»

Власти Чили договорились о поставке вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Энрике Париса.

«Мы пришли к договоренности о получении в будущем доз вакцины «Спутник V», - сказал глава Минздрава.

Вакцина «Спутник V» прошла этап консультации регулятора ЕС

Тем временем, министерство здравоохранения Монголии зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении уточняется, что регистрация российского препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Италия «пригрозила» одобрить к применению вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства на фоне растущего возмущения затормозившейся вакцинацией в Евросоюзе, пишет Express.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЭпидемияВакцинаЧили
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