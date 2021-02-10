Минздрав Чили: есть договоренность о поставке вакцины «Спутник V»

Кремль о флешмобе с фонариками: в кошки-мышки играть не будем ВОЗ не смогла установить путь попадания к человеку коронавируса Наиболее реалистичными признаны версии о промежуточном носителе и о продовольственной цепочке Глава евродипломатии Боррель обещал России новые санкции