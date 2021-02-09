Монголия одобрила применение вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении уточняется, что регистрация российского препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Содействие в одобрении «Спутник V» оказал локальный партнёр РФПИ – ведущая фармацевтическая компания Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что решение о регистрации «Спутник V» в Монголии приняли после тщательного изучения данных клинических исследований вакцины.
В РФПИ отметили, что Монголия стала 23-й страной мира, которая одобрила применение вакцины «Спутник V». До этого российский препарат зарегистрировали в Беларуси, Туркменистане, Армении, Венгрии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике, Никарагуа, Ливане, Мьянме и Пакистане.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что институт Гамалеи и компания «Генериум» ведут разработку вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде капель для носа.
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