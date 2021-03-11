Минздрав Чехии отказался одобрить вакцину «Спутник V» в обход ЕМА

Блатный заявил, что не готов сделать исключение из правил для "Спутника V". Министр подчеркнул, что будет отстаивать данное решение до тех пор, пока остается на своем посту. При этом среди стран-членов ЕС вакцинацию российским препаратом уже разрешили в Венгрии и Словакии.

Глава Минздрава напомнил жителям страны, что в Чехию поступило 1 274 250 доз вакцин, которые были одобрены европейским регулятором. Власти намерены прививать каждый день 35 тысяч человек.

Президент Чехии Милош Земан ранее заявил изданию "Парламентская газета", что намерен предложить премьер-министру республики Андрею Бабишу уволить главу Минздрава из-за отказа от российского препарата. Бабиш в свою очередь отметил, что не планировал менять текущий состав правительства.

