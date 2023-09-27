Минздрав Азербайджана заявил о гибели в Карабахе 192 военных республики
Более 190 военнослужащих Азербайджана погибли, свыше 500 получили ранения в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минздраве республики.
«Во время локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики», — указали в ведомстве.
В Минздраве уточнили, что 180 погибших — военнослужащие Минобороны, еще 12 —МВД Азербайджана. По данным ведомства, ранения получили 511 военных.
Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября, напоминает «Свободная пресса». День спустя стороны договорились о прекращении огня и выполнении требований Баку: разоружения региона и вывода военнослужащих Армении, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru