Минздрав Азербайджана одобрил применение «Cпутник V»
12 марта 202116:19
Российскую вакцину «Cпутник V» утвердили для применения на территории Азербайджана, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
В ведомстве отметили, что препарат уже «зарегистрирован более чем в 50 странах мира» и «доказал свою высокую эффективность» против коронавируса.
Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому в течение 180 дней в республику будут ввезены 300 тысяч доз российской вакцины «Cпутник V».
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12 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru