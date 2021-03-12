Минздрав Азербайджана одобрил применение «Cпутник V»

Российскую вакцину «Cпутник V» утвердили для применения на территории Азербайджана, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В ведомстве отметили, что препарат уже «зарегистрирован более чем в 50 странах мира» и «доказал свою высокую эффективность» против коронавируса.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому в течение 180 дней в республику будут ввезены 300 тысяч доз российской вакцины «Cпутник V».

