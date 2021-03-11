Азербайджан приобретёт 300 тысяч доз вакцины «Cпутник V»
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому будет приобретена партия российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», сообщает пресс-служба кабмина республики.
В документе говорится, что, в соответствии с соглашением о закупке лекарственных средств, в течение 180 дней в Азербайджан будут ввезены 300 тысяч доз российского препарата.
Кроме того, Азербайджан закупит и вакцину компании AztraZeneca. В соответствующем распоряжении кабмина республики говорится, что 432 000 доз препарата ввезут в страну в течении 180 дней.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в чрезвычайных ситуациях двух вариантов вакцины производства AstraZeneca/Oxford, сообщает «Свободная пресса». Благодаря этому препарат можно использовать в глобальном масштабе, а также в программе COVAX.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru