Азербайджан приобретёт 300 тысяч доз вакцины «Cпутник V»

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому будет приобретена партия российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», сообщает пресс-служба кабмина республики.

В документе говорится, что, в соответствии с соглашением о закупке лекарственных средств, в течение 180 дней в Азербайджан будут ввезены 300 тысяч доз российского препарата.

Кроме того, Азербайджан закупит и вакцину компании AztraZeneca. В соответствующем распоряжении кабмина республики говорится, что 432 000 доз препарата ввезут в страну в течении 180 дней.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в чрезвычайных ситуациях двух вариантов вакцины производства AstraZeneca/Oxford, сообщает «Свободная пресса». Благодаря этому препарат можно использовать в глобальном масштабе, а также в программе COVAX.

