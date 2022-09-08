Минувшее лето в Европе стало самым жарким в истории

Минувшее лето в Европе стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщает The Independent со ссылкой на доклад европейской климатической службы Copernicus.

Средняя температура воздуха была на 0,4 градуса по Цельсию выше, чем в прошлом году.

Столбики термометров поднимались выше среднего показателя на востоке континента в августе и были значительно выше среднего на юго-западе все три летних месяца.

«Во многих частях Европы стояла рекордная жара, которая стала причиной засухи и пожаров», - говорится в докладе Copernicus.

Лето 2022 побило рекорд разрушений от пожаров: огнем было охвачено 662,8 тыс. га.