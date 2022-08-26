В Москве побит температурный рекорд пятидесятилетней давности

Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 11:00 пятницы прогрелся до 30,3 градуса. Прежний рекорд за время метеонаблюдений в городе был установлен 26 августа 1969 года - 28,9 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики ожидают, что в пятницу воздух в столице раскалится до 31-33 градусов.

Абсолютный температурный рекорд дня принадлежит 26 августа 1938 года - 35,3 градуса.