В Москве побит температурный рекорд пятидесятилетней давности

Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 11:00 пятницы прогрелся до 30,3 градуса. Прежний рекорд за время метеонаблюдений в городе был установлен 26 августа 1969 года - 28,9 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики ожидают, что в пятницу воздух в столице раскалится до 31-33 градусов.

Абсолютный температурный рекорд дня принадлежит 26 августа 1938 года - 35,3 градуса.

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Накануне в Москве также был побит рекорд. Температура воздуха составила 31,3 градуса, что стало самым большим показателем с 1988 года, когда столбик термометра поднялся до 29,3 градуса.

Жара продержится в столичном регионе ещё неделю, ко Дню знания заметно похолодает и пойдет дождь, заявил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РекордПогодаМосква
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