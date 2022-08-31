Минздрав Италии: Жара в стране привела к избыточной смертности в 29%

Жара, наблюдавшаяся в Италии этим летом, в течение июля привела к избыточной смертности в 29%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Италии.

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Отмечается, что это затронуло все возрастные категории старше 65 лет. В анализ Минздрава вошли 33 крупных города страны.

По данным метеорологов, в июле была зарегистрирована рекордная средняя температура - она на 2,26 градуса выше, чем средняя температура, начиная с 1800 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЖараИталия
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