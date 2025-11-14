СМИ: Эпштейн пытался поделиться с Россией данными о Трампе

Он пытался выйти на руководство России через европейских чиновников. В частности, в распоряжении редакции оказались его письма к экс-премьеру Норвегии Турбьерну Ягланду, в которых Эпштейн предлагал организовать его беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для передачи некой информации о Дональде Трампе. Ягланд в ответ пообещал помочь с установлением контактов.

Параллельно в соцсетях оказалась утечка другой переписки Эпштейна, где содержатся более серьезные обвинения в адрес Трампа. Из нее следует, что нынешний президент США был осведомлен о незаконной деятельности миллиардера и даже мог быть его клиентом. Как считают эксперты, эти разоблачения, несмотря на опровержения Белого дома, способны усугубить падение рейтингов Трампа, привести к расколу среди республиканцев и повлиять на исход будущих выборов в Конгресс.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что Эпштейн звал его на свой остров для растления детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

