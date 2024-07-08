Минюст признал деятельность двух финских организаций нежелательной в России

Минюст России признал Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии») неправительственной организацией, деятельность которой признана на территории России нежелательной. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Генпрокуратура захотела запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций

Также в список таких организаций включили Vuoksi Ry (Финляндия).

Деятельность этих организаций также признала нежелательной Генпрокуратура России.

Ранее деятельность американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) была признана нежелательной в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияМинюст РФ

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