Минюст признал деятельность двух финских организаций нежелательной в России
Минюст России признал Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии») неправительственной организацией, деятельность которой признана на территории России нежелательной. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Также в список таких организаций включили Vuoksi Ry (Финляндия).
Деятельность этих организаций также признала нежелательной Генпрокуратура России.
Ранее деятельность американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) была признана нежелательной в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru