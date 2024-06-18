Генпрокуратура захотела запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций
Генпрокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных неправительственных организаций. Об этом пишут Известия.
По данным издания, ведомство считает необходимым дополнить федеральный закон об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан или лиц без гражданства и ввести запрет на въезд, пребывание, проживание участников деятельности иностранной (международной) организации, «в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ». Генпрокуратура предложила ввести ограничения с учетом «крайней актуальности противодействия иностранного вмешательства во внутренние дела».
По данным Минюста, сейчас в России признаны нежелательными 166 зарубежных и международных НПО.
Между тем правительство РФ поддержало законопроект о введении режима высылки для незаконно находящихся на территории страны иностранцев, пишет «Свободная пресса».
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