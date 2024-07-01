Американский центр CSIS внесли в реестр нежелательных организаций

Деятельность американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) была признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Генпрокуратура захотела запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций

CSIS, основанный в 1962 году, занимается исследованиями по вопросам политики, экономики и безопасности, в первую очередь касающихся международных отношений.

Отмечается, что центр был добавлен в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Также Минюст РФ включил в него германскую неправительственную организацию Dekoder.

Ранее Минюст внёс в список нежелательных неправительственные организации из США, Финляндии и Канады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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