Американский центр CSIS внесли в реестр нежелательных организаций

CSIS, основанный в 1962 году, занимается исследованиями по вопросам политики, экономики и безопасности, в первую очередь касающихся международных отношений.

Отмечается, что центр был добавлен в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Также Минюст РФ включил в него германскую неправительственную организацию Dekoder.

Ранее Минюст внёс в список нежелательных неправительственные организации из США, Финляндии и Канады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

