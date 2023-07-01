Французская полиция задержала 2,4 тыс. человек с начала протестов

Французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков около 2,4 тыс. человек, сообщает телеканал BFM.

Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции

В стране уже третьи сутки царят хаос и анархия после убийства полицейским 17-летнего подростка.

Полицейские применяют жесткие методы задержания, используется бронетехника. Ограблено восемь полицейских участков, четыре склада с оружием, множество полицейских машин.

По данным МВД страны, пострадали около 80 стражей порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПротестыФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры