Французская полиция задержала 2,4 тыс. человек с начала протестов
1 июля 202318:02
Французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков около 2,4 тыс. человек, сообщает телеканал BFM.
В стране уже третьи сутки царят хаос и анархия после убийства полицейским 17-летнего подростка.
Полицейские применяют жесткие методы задержания, используется бронетехника. Ограблено восемь полицейских участков, четыре склада с оружием, множество полицейских машин.
По данным МВД страны, пострадали около 80 стражей порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru