Минторг США: власти не будут мириться с запретом на продукцию Micron в Китае

Американские власти не намерены мириться с запретом на закупку продукции компании Micron Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра торговли США Джина Раймондо.

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По его словам, в Вашингтоне расценивают это как экономическое сдерживание. В настоящее время неясно, какие ответные шаги предпримут власти США. Пока Вашингтон вырабатывает возможный ответ в координации со своими союзниками.

Ранее Китай запретил продукцию Micron из-за угрозы кибербезопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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