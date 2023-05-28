Минторг США: власти не будут мириться с запретом на продукцию Micron в Китае
28 мая 202306:41
Американские власти не намерены мириться с запретом на закупку продукции компании Micron Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра торговли США Джина Раймондо.
По его словам, в Вашингтоне расценивают это как экономическое сдерживание. В настоящее время неясно, какие ответные шаги предпримут власти США. Пока Вашингтон вырабатывает возможный ответ в координации со своими союзниками.
Ранее Китай запретил продукцию Micron из-за угрозы кибербезопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru