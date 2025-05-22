Минобороны: ВСУ выпустили по России 159 дронов за день

Украинские войска выпустили по российской территории 159 беспилотников с 8:00 до 20:00 22 мая по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны России.

На подлете к Москве сбили восемь беспилотников

Все дроны были перехвачены российскими дежурными средствами ПВО, отметили в оборонном ведомстве.

Помимо Москвы и Московской области, были атакованы Белгородская, Калужская, Рязанская, Тверская, Брянская, Тульская, Курская и Орловская области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО Минобороны России перехватили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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