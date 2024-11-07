Минобороны: ВСУ выпустили два беспилотника по Воронежской области утром 7 ноября
Украинская армия выпустила два дрона по территории Воронежской области утром 7 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Отмечается, что летательные аппараты были сбиты средствами ПВО приблизительно в 7:30 по московскому времени (совпадает с местным).
Таким образом, всего за сутки в регионе сбили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Ранее силы ПВО уничтожили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru