Минобороны: ВСУ выпустили два беспилотника по Воронежской области утром 7 ноября

Отмечается, что летательные аппараты были сбиты средствами ПВО приблизительно в 7:30 по московскому времени (совпадает с местным).

Таким образом, всего за сутки в регионе сбили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее силы ПВО уничтожили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

