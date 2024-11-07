Минобороны: ВСУ выпустили два беспилотника по Воронежской области утром 7 ноября

Украинская армия выпустила два дрона по территории Воронежской области утром 7 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

ПВО сбила над Брянской областью шесть беспилотников ВСУ

Отмечается, что летательные аппараты были сбиты средствами ПВО приблизительно в 7:30 по московскому времени (совпадает с местным).

Таким образом, всего за сутки в регионе сбили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее силы ПВО уничтожили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФВоронежская ОбластьУкраинаВСУБеспилотники

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