Минобороны: ВСУ потеряли более 250 человек за сутки в Курской области

Украинская армия за прошедшие сутки лишилась свыше 250 бойцов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ

Всего за период вторжения ВСУ в Курскую область (с 6 августа) потери украинских войск составили 225 танков и почти 37 тысяч военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю российским подразделениям в зоне СВО сдались в плен 82 украинских солдата.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФКурская ОбластьВСУ

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