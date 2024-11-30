Минобороны: ВСУ потеряли более 250 человек за сутки в Курской области

Всего за период вторжения ВСУ в Курскую область (с 6 августа) потери украинских войск составили 225 танков и почти 37 тысяч военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю российским подразделениям в зоне СВО сдались в плен 82 украинских солдата.

