Минобороны: ВСУ попытались прорвать границу в направлении Нового Пути
Украинские войска предприняли попытку прорвать российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Север» сумели отразить пять контратак украинской армии близ населенных пунктов Плехово, Новоивановка и Александрия. В плен сдались трое военнослужащих ВСУ.
Кроме того, еще один украинский военный сдался в плен после попытки прорыва границы.
Ранее стало известно, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 26550 военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru