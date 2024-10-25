Минобороны: ВСУ попытались прорвать границу в направлении Нового Пути

Украинские войска предприняли попытку прорвать российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Об этом сообщило Минобороны России.

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В оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Север» сумели отразить пять контратак украинской армии близ населенных пунктов Плехово, Новоивановка и Александрия. В плен сдались трое военнослужащих ВСУ.

Кроме того, еще один украинский военный сдался в плен после попытки прорыва границы.

Ранее стало известно, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 26550 военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияМинобороны РФ

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