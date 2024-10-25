Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к концу декабря
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курскую область удастся освободить от ВСУ к концу года. Об этом политик заявил в интервью Известиям.
«Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена», — указал Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент выразил надежду на подвижки в плане переговоров по конфликту на Украине. По словам Лукашенко, «курская авантюра» ВСУ серьезно поменяла ситуацию: Россия продвигается вперед, «на земле многое поменялось, на фронте». Как отметил политик, на этом фоне на Западе признали, что Украина должна разделить ответственность за противостояние. Лукашенко назвал это «определенными подвижками».
Ранее президент Белоруссии назвал смешными слова украинского президента Владимира Зеленского об окончании конфликта на территории страны в 2025 году. По словам Лукашенко, это всего лишь «хотелки» политика, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет Москва-Нижневартовск вынужденно сел в аэропорту Перми
- Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к концу декабря
- СМИ: Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже
- В Челябинской области задержали двух подозреваемых в убийстве таксистки
- Боец ММА Якубов отправился из СИЗО в зону спецоперации
- Минобороны: ПВО перехватила семь украинских дронов и воздушный шар
- В регионах России появились новые пятитысячные банкноты
- Трамп допустил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена
- В Ливане во время израильского удара погибли три журналиста
- СМИ: В России изменят подход к оплате капремонта домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru