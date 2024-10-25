Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к концу декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курскую область удастся освободить от ВСУ к концу года. Об этом политик заявил в интервью Известиям.

«Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена», — указал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент выразил надежду на подвижки в плане переговоров по конфликту на Украине. По словам Лукашенко, «курская авантюра» ВСУ серьезно поменяла ситуацию: Россия продвигается вперед, «на земле многое поменялось, на фронте». Как отметил политик, на этом фоне на Западе признали, что Украина должна разделить ответственность за противостояние. Лукашенко назвал это «определенными подвижками».

Ранее президент Белоруссии назвал смешными слова украинского президента Владимира Зеленского об окончании конфликта на территории страны в 2025 году. По словам Лукашенко, это всего лишь «хотелки» политика, пишет 360.ru.

