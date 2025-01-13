Минобороны: ВС РФ освободили Песчаное в Донбассе

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Песчаное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», - следует из сообщения.

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Ранее стало известно, что представители российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Калиново, расположенное в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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