Минобороны: ВС РФ освободили Песчаное в Донбассе
13 января 202512:11
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Песчаное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», - следует из сообщения.
Ранее стало известно, что представители российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Калиново, расположенное в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru