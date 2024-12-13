Минобороны Украины выделит на беспилотники свыше $26 млн
Министерство обороны Украины дополнительно выделит на приобретение БПЛА 1,1 млрд гривен (свыше $26 млн). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
По его словам, средства будут направляться непосредственно бригадам ВСУ. «Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности», — уточнил он.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о создании армии дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru