Минобороны Украины выделит на беспилотники свыше $26 млн

Министерство обороны Украины дополнительно выделит на приобретение БПЛА 1,1 млрд гривен (свыше $26 млн). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

ЕС может рассмотреть вопрос о создании армии дронов

По его словам, средства будут направляться непосредственно бригадам ВСУ. «Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности», — уточнил он.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о создании армии дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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