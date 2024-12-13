Минобороны Украины выделит на беспилотники свыше $26 млн

По его словам, средства будут направляться непосредственно бригадам ВСУ. «Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности», — уточнил он.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о создании армии дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

