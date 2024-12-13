ЕС может рассмотреть вопрос о создании армии дронов
Евросоюз может рассмотреть вопрос о создании армии дронов, считает еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Об этом он заявил в интервью для объединения RND.
Как отметил Кубилюс, сообщество должно тесно сотрудничать с НАТО, и альянсу необходимо принять решение, нужна ли ЕС армия дронов.
«Но я уже вижу, что многие страны ЕС считают, что дроны очень важны. Если страны-члены попросят об этом, мы рассмотрим соответствующее предложение», — указал еврокомиссар.
По мнению Кубилюса, беспилотники могут менять весь ход боевых действий, поэтому следует наращивать производство современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы, когда военные говорят о такой необходимости.
Между тем ЕС продлил до 2026 года тренировочную миссию для ВСУ (EUMAM), пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru