ЕС может рассмотреть вопрос о создании армии дронов

Евросоюз может рассмотреть вопрос о создании армии дронов, считает еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Об этом он заявил в интервью для объединения RND.

Как отметил Кубилюс, сообщество должно тесно сотрудничать с НАТО, и альянсу необходимо принять решение, нужна ли ЕС армия дронов.

«Но я уже вижу, что многие страны ЕС считают, что дроны очень важны. Если страны-члены попросят об этом, мы рассмотрим соответствующее предложение», — указал еврокомиссар.

По мнению Кубилюса, беспилотники могут менять весь ход боевых действий, поэтому следует наращивать производство современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы, когда военные говорят о такой необходимости.

Между тем ЕС продлил до 2026 года тренировочную миссию для ВСУ (EUMAM), пишет 360.ru.

