Минобороны: Украинские войска атаковали Крым

Российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

ПВО уничтожила 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Уточняется, что летательный аппарат ВСУ был сбит примерно в 18:00 22 апреля. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее десять беспилотников ВСУ были уничтожены над тремя российскими регионами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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