Минобороны: Украинские войска атаковали Крым
22 апреля 202519:03
Российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Уточняется, что летательный аппарат ВСУ был сбит примерно в 18:00 22 апреля. Другие подробности произошедшего не уточняются.
Ранее десять беспилотников ВСУ были уничтожены над тремя российскими регионами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru