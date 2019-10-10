Минобороны Турции сообщило об ударах по 181 объекту в Сирии
С начала операции турецкая армия нанесла удары по 181 объекту на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны страны.
Отмечается, что позиции курдских ополченцев были атакованы как с воздуха, так и с земли.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирии. Турецкие военные намерены оттеснить курдов с приграничной территории для создания зоны безопасности для сирийских беженцев.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Сирии пострадало около 20 мирных жителей. Также в сети появилось видео первых ударов по Сирии.
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