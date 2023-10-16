Минобороны: террористы готовят атаку на пункты дислокации войск РФ в Сирии

Террористические формирования в Сирии готовят атаку на пункты дислокации российских сил в идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.

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По его словам, террористы намерены применить беспилотные летательные аппараты и модифицированные реактивные системы залпового огня.

Командование российской группировки войск примет упреждающие меры, подчеркнул Кулить.

В начале сентября разведывательный дрон США MQ-9 опасно сблизился с российским самолетом Ан-30 в небе над Сирией. Инцидент произошел в районе города Телль-Рифъат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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