РИА Новости: ПВО Сирии отразила атаку дронов в районе Хомса

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над Хомсом на западе Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности республики.

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Отмечается, что в городе были слышны взрывы.

«Звуки взрывов ... произошли из-за отражения ПВО атаки нескольких беспилотников в небе над городом», — указал собеседник агентства.

Ранее беспилотники с взрывчаткой атаковали военный колледж в Хомсе. В результате теракта погибли 89 человек, 277 получили ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Сирии объявили трехдневный траур.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиСирия

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