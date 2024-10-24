Смирнов: Над Курской областью сбита украинская ракета

Ракету ВСУ уничтожили над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Утром украинская ракета сбита в небе Курской области», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Смирнов отметил, что ночью в регионе сбили четыре беспилотника ВСУ. Часть обломков дронов упала в Железногорске.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 24 октября в Курской области были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.

