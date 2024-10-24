Смирнов: Над Курской областью сбита украинская ракета
24 октября 202408:59
Ракету ВСУ уничтожили над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Утром украинская ракета сбита в небе Курской области», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, Смирнов отметил, что ночью в регионе сбили четыре беспилотника ВСУ. Часть обломков дронов упала в Железногорске.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 24 октября в Курской области были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru