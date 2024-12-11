Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
11 декабря 202413:59
Российские дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что летательный аппарат самолетного типа был сбит примерно в 12:50 мск.
Целью украинской армии была террористическая атака по российским объектам, уточнило ведомство.
Ранее украинский беспилотник был сбит в Ростовской области под Каменском, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru