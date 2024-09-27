Минобороны: Средства ПВО отбили атаку со стороны ВСУ в Белгородской области
27 сентября 202417:12
Российские дежурные средства ПВО пресекли попытку атаки Белгородской области украинским беспилотником самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Сообщается, что средства ПВО сработали приблизительно в 15:20 по московскому времени.
Ранее Минобороны России сообщило, что потери личного состава украинских войск за неделю в зоне спецоперации России на Украине составили 16140 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru