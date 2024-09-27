Минобороны: Средства ПВО отбили атаку со стороны ВСУ в Белгородской области

Российские дежурные средства ПВО пресекли попытку атаки Белгородской области украинским беспилотником самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ

Сообщается, что средства ПВО сработали приблизительно в 15:20 по московскому времени.

Ранее Минобороны России сообщило, что потери личного состава украинских войск за неделю в зоне спецоперации России на Украине составили 16140 человек.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОВСУБелгородская областьБеспилотникиМинобороны РФ

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