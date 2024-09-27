Над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ

Девять украинских беспилотников самолетного типа сбили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указали в министерстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Ростовской областью, три — над Белгородской.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе сбили три украинских дрона, силы ПВО продолжали отражать воздушную атаку, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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