Минобороны сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе

В Нагорном Карабахе завершена ротация российского миротворческого контингента, заявили в Министерстве обороны РФ в понедельник, 6 ноября.

«Давно определился»: Пашинян заменит российские военные базы на западные

Также завершилась отправка военной техники на территорию РФ для планового ремонта, отметили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что миротворческий контингент продолжает выполнять задачи в Карабахе. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Азербайджаном, добавили в ведомстве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выступил против передислокации на территорию республики российского миротворческого контингента.

«Радиоточка НСН» напоминает, что Россия с 20 сентября передала жителям Нагорного Карабаха более 200 тонн гуманитарных грузов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Печорин
ТЕГИ:АрменияНагорный КарабахМиротворцыМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры