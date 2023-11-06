Минобороны сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе

Число погибших в секторе Газа с начала конфликта с Израилем уже более 10 тысяч человек

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной

Вегетарианство вредно жителям крупных мегаполисов

Актриса Людмила Максакова подтвердила, что выйдет на сцену, несмотря на травму головы