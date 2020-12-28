Минобороны сообщило о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР

Россия в ноябре направила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на замглавы Минобороны Александра Фомина.

Он отметил, что партия бронемашин была поставлена в страну в рамках «ремформы сектора безопасности» ЦАР. Точное количество единиц военной техники не уточняется.

Ранее стало известно, что Россия направила в ЦАР по меньшей мере 20 БДРМ-2 в октябре. Также в 2019 году Россия безвозмездно передала ЦАР автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.

Поставки вооружения и военных в ЦАР со стороны России продолжаются на фоне нестабильной политической ситуации в стране. 27 декабря в республике прошли президентские выборы, против проведения которых выступали повстанцы.