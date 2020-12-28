Минобороны сообщило о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
Россия в ноябре направила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на замглавы Минобороны Александра Фомина.
Он отметил, что партия бронемашин была поставлена в страну в рамках «ремформы сектора безопасности» ЦАР. Точное количество единиц военной техники не уточняется.
Ранее стало известно, что Россия направила в ЦАР по меньшей мере 20 БДРМ-2 в октябре. Также в 2019 году Россия безвозмездно передала ЦАР автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
Поставки вооружения и военных в ЦАР со стороны России продолжаются на фоне нестабильной политической ситуации в стране. 27 декабря в республике прошли президентские выборы, против проведения которых выступали повстанцы.
Вооруженные группировки повстанцев на прошлой неделе сформировали антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены», цель которой не позволить действующему президенту Фостену-Арканже Туадеру избраться на второй срок. Действующее правительство поддерживается миссией ООН. Глава миссия Манкеур Ндиайе отметил, что люди на прошедших выборах смогли проголосовать несмотря на то, что антиправительственные силы в нескольких районах ЦАР пытались запугать их стрельбой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+28 284 / сут.
Умерли
54 778+552 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 390 / сут.
- Российский посол назвал санкции способом «оторвать» Россию от Белоруссии
- Переболевшие коронавирусом рискуют заразиться «британским» штаммом
- Минобороны сообщило о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
- СМИ: ФАС нашла способ остановить рост цен на жильё
- Пашинян заявил о праве России вмешаться в случае посягательства на Армению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru