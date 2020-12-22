МИД РФ: В ЦАР направлены 300 военных инструкторов

Россия направила в Центральноафриканскую республику 300 инструкторов для обучения военных национальной армии. Об этом сообщается в официальном комментарии МИД России о развитии ситуации в ЦАР, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

На прошлой неделе антиправительственная группировка «Коалиция патриотов за перемены» захватила несколько городов в республике и продолжает движение к столице ЦАР городу Банги. Активность вооружённых повстанцев связывают с предстоящими выборами, которые запланированы на 27 декабря. Лидером группировки считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе, обвинённого правительством в попытке госпереворота, которого отказались зарегистрировать в качестве кандидата в президенты.

Министерство иностранных дел отмечает, что следит за обстановкой в Центральной Африке и обеспокоено «деградацией в сфере обеспечения безопасности» ЦАР.

Как сообщают в МИД, для урегулирования ситуации задействованы центральноафриканская армия и Многопрофильная комплексная миссия ООН, отмечает «Свободная пресса». Кроме того, российское ведомство по просьбе властей Центральной Африки направило в республику военных инструкторов.

Министерство в своём заявлении призвало к диалогу и мирному урегулированию «все конструктивные политические силы ЦАР». В МИД отмечают, что важно принять все меры, необходимые для обеспечения мирного и свободного голосования.

