Минобороны сообщает, что в Харькове складывается критическая гуманитарная ситуация
Минобороны России сообщает, что гуманитарная обстановка в украинском Харькове продолжает ухудшаться, сообщает RT.
По данным военного ведомства, местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, укрываются в подвалах. Во многих домах отсутствует отопление, электричество и газа. Коммунальными службами восстановительные работы не проводятся.
Жителям затруднительно получить медицинскую помощь, так как её оказывают только военнослужащим ВСУ и боевикам территориальной обороны, а жизненно важные лекарства в аптеках отсутствуют.
Ранее ООН доставила гуманитарную помощь в украинский Харьков, передает ТАСС.
По словам координатора ООН по Украине, помощи хватит для «тысяч человек».
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