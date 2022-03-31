Минобороны сообщает, что в Харькове складывается критическая гуманитарная ситуация

Минобороны России сообщает, что гуманитарная обстановка в украинском Харькове продолжает ухудшаться, сообщает RT.

ООН доставила гуманитарную помощь в Харьков

По данным военного ведомства, местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, укрываются в подвалах. Во многих домах отсутствует отопление, электричество и газа. Коммунальными службами восстановительные работы не проводятся.

Жителям затруднительно получить медицинскую помощь, так как её оказывают только военнослужащим ВСУ и боевикам территориальной обороны, а жизненно важные лекарства в аптеках отсутствуют.

Ранее ООН доставила гуманитарную помощь в украинский Харьков, передает ТАСС.

По словам координатора ООН по Украине, помощи хватит для «тысяч человек».

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Фото: facebook.com/kivailya
ТЕГИ:Минобороны РФХарьковУкраина
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