Минобороны сообщает, что в Харькове складывается критическая гуманитарная ситуация

По данным военного ведомства, местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, укрываются в подвалах. Во многих домах отсутствует отопление, электричество и газа. Коммунальными службами восстановительные работы не проводятся.

Жителям затруднительно получить медицинскую помощь, так как её оказывают только военнослужащим ВСУ и боевикам территориальной обороны, а жизненно важные лекарства в аптеках отсутствуют.

Ранее ООН доставила гуманитарную помощь в украинский Харьков, передает ТАСС.

По словам координатора ООН по Украине, помощи хватит для «тысяч человек».

