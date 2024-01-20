Минобороны Словакии: страна осталась без ПВО из-за поставок Киеву

Калиняк выступил с соответствующими обвинениями к прошлому правительству. По его словам, Братислава так и не получила обещанные 700 миллионов за переданные Киеву истребители.



Он добавил, что Словакия намерена потребовать восполнения своих средств ПВО от союзников по НАТО.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению следует готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

