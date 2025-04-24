В Санкт-Петербурге умер директор музея «Смольный» Николай Третьяков
В Санкт-Петербурге ушел из жизни директор Историко-мемориального музея «Смольный» заслуженный работник культуры РФ Николай Третьяков, сообщает ТАСС.
Губернатор Александр Беглов принес соболезнование родным и близким историка.
«Вся жизнь Николая Сергеевича, его открытость и преданность делу, любовь к родному городу - пример служения Санкт-Петербургу и российской культуре», - отметил Беглов.
До назначения на должность директора музея «Смольный» Третьяков возглавлял музей-заповедник «Гатчина» и музей-заповедник «Павловск», занимаясь их восстановлением и реставрацией.
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