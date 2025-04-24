Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя космонавтами

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-20» отправилась к орбитальной станции «Тяньгун» 24 апреля, в День космонавтики Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Запуск был совершен по графику в 17:17 (12:17 мск) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу.

На космическом корабле отправились три космонавта: Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они проведут на станции «Тяньгун» около полугода и вернутся на Землю в октябре. Планируется, что космонавты в том числе проведут научные эксперименты и прикладные испытания, выйдут в открытый космос и установят защитные устройства от космического мусора.

Ранее Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников «Шиянь-27».

