Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя космонавтами
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-20» отправилась к орбитальной станции «Тяньгун» 24 апреля, в День космонавтики Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Запуск был совершен по графику в 17:17 (12:17 мск) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу.
На космическом корабле отправились три космонавта: Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они проведут на станции «Тяньгун» около полугода и вернутся на Землю в октябре. Планируется, что космонавты в том числе проведут научные эксперименты и прикладные испытания, выйдут в открытый космос и установят защитные устройства от космического мусора.
Ранее Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников «Шиянь-27».
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