Гришаева, Пелагея и другие звезды озвучили письма с фронта Великой Отечественной войны

Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст - это сердце, вложенное в слова; каждая интонация - это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями.

Видеопроект - совместная работа онлайн-кинотеатра KION и Музея Победы. За несколько месяцев были собраны сотни писем из семейных архивов со всей страны. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика.

Письма озвученные артистами, также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» - напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены - их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правды.

