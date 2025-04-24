Гришаева, Пелагея и другие звезды озвучили письма с фронта Великой Отечественной войны
К 80-летию Победы представлен специальный видеопроект, в рамках которого звезды шоу-бизнеса и кинематографа - Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров - озвучили подлинные письма матерей и сыновей, написанные в годы Великой Отечественной войны.
Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст - это сердце, вложенное в слова; каждая интонация - это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями.
Видеопроект - совместная работа онлайн-кинотеатра KION и Музея Победы. За несколько месяцев были собраны сотни писем из семейных архивов со всей страны. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика.
Письма озвученные артистами, также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» - напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены - их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правды.
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