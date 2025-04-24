ВС России нанесли удар по промышленным предприятиям Украины

Армия России атаковала предприятия авиационной, ракетно-космической и бронетанковой промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли удар ночью с помощью беспилотников и высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного, морского базирования.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры