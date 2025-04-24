ВС России нанесли удар по промышленным предприятиям Украины
24 апреля 202512:44
Армия России атаковала предприятия авиационной, ракетно-космической и бронетанковой промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли удар ночью с помощью беспилотников и высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного, морского базирования.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и два миномета
- Помощница Эдиты Пьехи опровергла информацию о деменции у певицы
- Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля
- Международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе
- В Санкт-Петербурге умер директор музея «Смольный» Николай Третьяков
- Жители Вологодской области стали ездить за спиртным в соседние регионы
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Слуцкий: ООН необходимо сохранить как главенствующую политическую организацию
- Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
- В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru